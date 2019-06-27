التحقيق مع طاقم مستشفى بالطائف بعد إخبار مواطن ” سليم ” بأنه مصاب بالسرطان

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اتهمت أسرة مواطن أحد المستشفيات الخاصة بالطائف بالتشخيص الطبي الخاطئ لذويهم، ما تسبب في إصابتهم بالذعر والهلع.

وتفصيلا، كان المريض يعاني كتمة في الصدر، وذهب للمستشفى، وبالفحص تمت الإفادة بأنه يوجد نقص حاد في الصفائح الدموية ويلزم تنويم الحالة في العناية المركزة ويلزم إعطاء الحالة دم بسبب النقص الحاد.

كما قرر المستشفى أن المريض مصاب بمرض سرطان الدم، وذبحة صدرية، ليتضح بعد ذلك سلامته بعد الكشف عليه في أحد المستشفيات الحكومية بالمحافظة.

ومن جانبه قررت صحة الطائف منع سفر كل من له علاقة بالحالة المرضية، وتم فتح التحقيق اللازم.