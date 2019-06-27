بالفيديو..كورية توثق إعجابها بموكب ولي العهد في سول

سيول(صدى):

وثقت مواطنة كورية إعجابها بموكب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- أثناء مروره بشوارع عاصمة كوريا الجنوبية سول.

وشهدت زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية توقيع عدد من مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوريا.

فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الالكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

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