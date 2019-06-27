بمشاركة صلاح.. مصر تتأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا 2019 وتطيح بالكونغو

ماجد محمد(صدى):

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما تغلب على ضيفه الكونغو الديموقراطية، بهدفين دون رد، على استاد القاهرة، في إطار الجولة الثانية للبطولة المقامة في مصر.

وافتتح أحمد المحمدي التسجيل للفراعنة، عقب مرور 25 دقيقة، بعد متابعة جيدة للكرة، وعزز محمد صلاح نجم ليفربول اﻹنجليزي، تقدم المنتخب المصري، بعدما راوغ مدافع الكونغو وسدد الكرة ببراعة لتسكن الكرة في الشباك في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

واعتلى المنتخب المصري صدارة المجموعة اﻷولى، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليصبح ثاني المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي، فيما ودع منتخب الكونغو الديموقراطية البطولة بعدما بقي في قاع الجدول بدون نقاط.

وكان منتخب نيجيريا قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي كأول منتخب يتأهل في البطولة بعدما تغلب على غينيا بهدف دون رد.