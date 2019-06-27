للجنسين.. وظائف متنوعة للجنسين في جميع المناطق

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الكبرى في الأحساء، عن حاجتها لموظفين وفقًا للمسميات الوظيفية التالية: ” فنيين حاسب الالي خبرة في البروجكتورات والسبورات الذكية، مشغلي حاسب الالي خبرة في البروجكتورات والسبورات الذكية، فنيين الكترونيات.

وأوضحت أن الشروط تتضمن: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لا يقل عن دبلوم حاسب الآلي، ذكر اسم الوظيفة في عنوان الايميل، أن يكون المتقدم من ساكنة الاحساء فقط، ويرسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]

كما أعلنت جمعية أجا الخيرية النسائية، عن توافر وظيفة إدارية شاغرة للنساء للعمل في مدينة حائل، تحت مسمى وظيفي مدير مستودع.

واشترطت أن تكون المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية، أو نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها، وذلك مكافأة شهرية بقيمة 3000 ريال مقدمة من صندوق التنمية، فيما سيكون التقديم من خلال الرابط التالي هنـــــا

وفي ذات السياق، أعلنت شركة منارة قباء والتي تعمل في مجال مقاولات الصيانة، والتشغيل عن توافر وظائف هندسة عدد 2 للرجال والنساء وذلك للعمل في مدينتي جدة، ومكة المكرمة.

وأوضحت أنالمسمى الوظيفي هو مهندس كهربائي، مشترطة أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها، وذلك براتين 10 آلاف ريال، وسيكون التقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــا .

ووفرت شركة سمة الابداع، وظائف نسائية شاغرة في الخبر، بالمسميات التالية ” سكرتارية، موظفات مبيعات، مصممة جرافيك ” ، ويمكن التقديم عليها عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]