في أول مزاد علني في المملكة.. بيع أعمال فنية بقيمة 4.8 مليون ريال

علي القحطاني(صدى):

أقيم اليوم الأربعاء أول مزاد علني في بيت نصيف التاريخي الواقع في جدة وهو زاد علني وخيري وبلغت مبيعاته 4.8 مليون ريال.

يذكر أن المزاد حمل عنوان ” الفن للبلد ” بمشاركة أكثر من 40 عملًا فنيًا لفنانين سعوديين وعرب.

وأشرفت ” دار كريستيز ” العالمية للمزادات الفنية على المزاد السعودي الذي أقامته وزارة الثقافة.

وحضر المزاد عشاق اقتناء الأعمال الفنية، في أول فرصة تتاح لهم في المملكة إلى جانب نخب ثقافية سعودية تضم كتَّابًا، وإعلاميين، وفنانين.

ومن المقرر أن يعود ريع المزاد لتأسيس متحف خاص بتاريخ جدة البلد، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.