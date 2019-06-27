” لمى الجحدلي ” تكشف عن نوع الطبق الذي قدمته لـ ” ولي العهد ” وأثار إعجابه

نايف السالم(صدى):

كشفت الشيف لمى الجحدلي، عن الطبق الذي قدمته إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله في أحد مطاعم جدة، وأثار إعجابه.

وقالت “ لمى ” : إنها قدمت إلى “ ولي العهد ” طبق “ لحم الواغيو نيو ستايل ” ، إضافة إلى السلطة التي يفضلها، وسألته عن رأيه فأبدى إعحابه الشديد بمذاق أطباقها.

وأعربت الشيف، عن سعادتها بإعجاب ولي العهد بالطبق الذي قدمته إليه، مؤكدةً أن تشجيع ولي العهد حافز للشباب السعودي بأكمله.