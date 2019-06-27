بالصور.. امرأة تخضع لجراحة تجميل والنتائج كارثية

دﺑلن(صدى):

خضعت المسنة الأيرلندية، ليندساي كولينز، البالغة من العمر ثماني وثلاثون عامًا، إلى جراحة تجميلية كانت نتائجها كارثية.

وقررت ليندساي كولينز أن تحقن بـ البوتوكس وتجمّل شفتيها، بمبلغ 240 جنيهًا إسترلينيًا بمناسبة عيد ميلادها الثامن والثلاثين.

و اكتشفت فيما بعد أن الجرّاح لم يكن مدربًا على الحقن، مما يعني أنها تتعرض للعمى، فيما انتفخت شفاهها وتحولت إلى اللون الأزرق، وأصبح الألم لا يطاق لدرجة أنها لم تستطع مغادرة المنزل لمدة شهر.

ومع مرور الأيام، واجهت ليندسي صعوبة في النوم، ولم تستطع التحدث، وكان عليها شرب الماء من خلال القش.