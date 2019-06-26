سانتوس: ” علينا إقصاء الهلال للفوز بدوري الأبطال “

نواف السالم(صدى):

قال أدرلان سانتوس لاعب الأهلي أن الفريق واللاعبين يعتبرون دوري أبطال آسيا أحد أهم أهدافهم في الموسم المقبل.

وأضاف : ” لدينا فرصة لتحقيق الفوز ولكن علينا أولا ان نتجوز الهلال في ثمن النهائي “.

ولفت إلى أن الأهلي من الأندية الكبيرة وهو الأمر الذي سيسمح لهم بفرصة اللعب في مونديال الأندية .

وعن التكيف في المملكة أكد أن الأجواء لا تختلف عن البرازيل وأوروبا وأنه لم يواجه مشاكل، مؤكدًا أن الحياة في المملكة رائعة.