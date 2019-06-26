بدء تنفيذ خطوط مشاة 3D في طرق جازان

تركي السالم(صدى):

بدأت أمانة منطقة جازان في تنفيذ خطوط مشاة تدعم الطرقات والشوارع بوسائل السلامة الحديثة باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد 3D .

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري وسلامة عابري تلك الطرق، حيث تحرص على تنفيذ الأفكار والتجارب العالمية في عدد من الطرق الحيوية، خاصة في المواقع الحساسة مثل بعض الإشارات المرورية والمدارس وأماكن التجمعات وغيرها.

ويذكر أن وزارة النقل قد نفّذت مؤخراً عدداً من خطوط المشاة ثلاثية الأبعاد في عددٍ من مناطق المملكة؛ وذلك لتنبيه قائدي المركبات ودفعهم لتخفيف السرعة والتوقف، حفاظاً على سلامة المشاة العابرين من جانب الطريق إلى الجانب الآخر.