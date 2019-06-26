للمرة الأولى.. هيئة الترفيه تنظم حفلات بالنماص

أميرة خالد(صدى):

كشف المشرف في الهيئة الثقافية على الفعاليات الفنية في المملكة عبد الله مخارش عن تنظيم حفلات بمدينة النماص للمرة الأولى.

وأوضح ” مخارش ” أن هيئة الترفية ستجهز مسرح جديد، والذي من المقرر أن يتسع لنحو 4 آلاف شخص لحضور الحفل.

وقال إنه سيتم فتح باب التذاكر سيبدأ 30 يونيو الجاري.

ونشر بوستر يوضح أنه سيقام حفلان، الأول سيكون بتوقيع مخاوي الليل خالد عبدالرحمن، يرافقه الفنان جابر الكاسر، وذلك في الرابع يوليو المقبل، فيما يقام الحفل الثاني، يوم 5 يوليو، بتوقيع أخطبوط العود عبادي الجوهر، والنجم رابح صقر والفنان عايض، ويستقبل الحفلين مسرح المركز الحضاري، بمدينة النماص في المملكة.