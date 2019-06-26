أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من السيدات من إلتهاب جرح العملية القيصرية الداخلي بعد فترة من إجراؤها، إذ أصبحت معظم السيدات تلجأ إلى هذا النوع من الجراحة للبعد عن آلام الولادة الطبيعية.

وتعتقد الكثير من السيدات أن الولادة القيصرية ليس لها أضرار، بل على العكس تمامًا فهي لها أضرار كما لها فوائد، ويعد من أبرز مشاكلها إلتهاب جرح العملية القيصرية الداخلي.

ويجب عليكِ معرفة أسباب إلتهاب جرح العملية القيصرية الداخلي، إذا كنتٍ من المقبلين عليها؛ لأخذ الحيطة والحذر، فهي تتمثل في:

– الإصابة بالسكري

– السمنة

– عدم الإهتمام بنظافة الجرح

– تكرار الخضوع للولادة القيصرية

وكما يجب الإلمام بأعراض إلتهاب جرح الولادة القيصرية الداخلي، فإذا شعرتٍ بها يجب الذهاب إلى طبيبتك الخاصة على الفور لتنظيف الجرح وعمل الإجراءات اللازمة، إذ تتمثل الأعراض في:

– الشعور بألم شديد في البطن

– الحمى

– إحمرار في موقع الشق الجرحي أسفل البطن

– حدوث تورم في موقع الشق

– ظهور القيح من موقع الجرح

– الشعور بألم عند التبول

– ألم وتورم بالساق

– إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

– نزيف مهبلي