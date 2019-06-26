أمير الشرقية يفتتح مشروع وحدة قسطرة وجراحة القلب في مستشفى حفر الباطن

فاطمة الرويلي(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور سمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، مشروع وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى حفرالباطن المركزي بتكلفة اجمالية بلغت 13.208.362 مليون ريال، الذي يمثل نقله هامة في الخدمات الصحية في المحافظة كونه الأول من نوعه، حيث تم الانتهاء من العمل على جاهزيته بكادر طبي مؤهل والوحدة مجهزة باحدث التقنيات الطبية بعد أن تم تركيب جهاز القسطرة والجراحة والذي يعد من أحدث أربعة أجهزة على مستوى المملكة، وذلك لإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية لامراض شرايين القلب.

وباشر الطاقم الطبي في الوحدة بإجراء 3 عمليات لعلاج انسداد شرايين القلب بواسطة القسطرة القلبية، وهي الأولى من نوعها في حفرالباطن تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد، حيث قام سمو الأمير بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم سائلاً الله لهم دوام الصحة والعافية.

وتكمن أهمية هذا المشروع كونه يسهم في سرعة تشخيص ومعالجة الحالات المرضية، ويرفع المعاناة عن المرضى ومرافقيهم من التنقلات لمسافات طويلة إذ بلغ عدد الحالات التي تم تحويلها للمستشفيات المرجعية في المدن الرئيسية التي تبعد عن حفرالباطن 500 كم خلال العام 1439هـ 854 حالة، كما أنه سيخفف الضغط عن المستشفيات المرجعية التي ستعمل على علاج الحالات الأخرى.

كما دشن سموه الكترونياً عدداً من المشاريع وهي: النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة الطبية (عنايتي) والذي يمثل نقلة نوعية وهامة في الخدمة المقدمة لمراجعي الهيئة بصحة حفرالباطن، الذي يسهل التواصل الإلكتروني بين كافة أعضاء اللجنة الطبية والمرضى، وسوف يقوم البرنامج في إصدار قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الإركاب والتذاكر إلكترونياً بالإضافة إلى طلبات صرف النفقات ومتابعة جميع الطلبات دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما يقوم النظام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لكل إجراء تم من خلال النظام؛ لسهولة متابعة الطلب اختصاراً للوقت وتحقيقاً لإنجاز المعاملات في وقت وجيز.

كما دشن سموه، مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية الذي يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الخدمات الصحية في حفرالباطن بتكلفة اجمالية بلغت 2.500.000 ألف ريال حيث تم دعم المركز بأحدث الأجهزة المخبرية وآخر ما توصل إليه الطب الحديث، ومن خلاله سيتم الحد من إرسال العينات خارج المحافظة وسيسهم في إعطاء نتائج مخبرية دقيقة إلكترونياً، ومربوطة بالجهات الحكومية المعنية خصوصاً فيما يتعلق بالمتقدمين على الوظائف.

وشملت المشاريع كذلك تدشين مشروع السكن بمستشفى حفرالباطن المركزي بتكلفة بلغت 63.861.362 مليون ريال وسيخدم المشروع ما يقارب 720 نزيلاً من منسوبي صحة حفرالباطن، بعد أن اكتملت جاهزيتها.

قبل أن يشهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين صحة حفرالباطن مع مجمع المكان مول التجاري والتي سيتم من خلالها تخصيص مرفق صحي يشمل عدد من العيادات العامة بمساحة تبلغ 174متر، تقدم من خلالها الخدمات الصحية والتوعوية للمتسوقين.

من جانبه أكد مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن ناصر بن راشد الصافي أهمية هذه المشاريع التي ستسهم في تطوير الخدمات الصحية في المحافظة والتي تشكل نقله نوعية في الخدمة المقدمة للمواطن في المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها ، لا سيما وحدة جراحة وقسطرة القلب والذي سيسهم في الحد من سفر المواطنين من أبناء المحافظة وتكبدهم عناء السفر طلباً للعلاج ، منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – .مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة الشرقيه ونائبه وسمو محافظ حفرالباطن، على حرصهم ومتابعتهم الدائمة لتطوير جميع الخدمات الصحية في المحافظة المرتبطة ببرامج رؤية المملكة 2030. موضحاً بأن الصحة في حفرالباطن تضم 7 مستشفيات بمجموع 1000 سرير و 4 مراكز تخصصية، و 44 مركزاً صحياً تقدم خدماتها على الوجه الأكمل سعياً إلى رضى المستفيدين، سائلاً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على بلادنا العزيزة في ظل حكومتنا الرشيدة أعزها الله.