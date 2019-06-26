قبل انتهاء مهلة النصر.. الهريفي: نحن مع الكيان وليس الأشخاص

نواف السالم(صدى):

وجه نجم النصر الأسبق فهد الهريفي رسالة طمأنة إلى جمهور الأصفر قبل ساعات من معرفة الرئيس الجديد للنادي.

وقال ” الهريفي ” عبر ” تويتر ” : ” الكلام الذي يجب أن يدركه ويفهمه كل نصراوي أن اللي جاب أبو فهد سعود آل سويلم الله يوفقه يجيب غيره “.

وتابع : ” أما كل ما جاء شخص يرشح نفسه تطلع الأبواف بالتغريد ترى بتخسر جمهور النصر وتندم وبعض الجماهير معاهم معاهم عليهم عليهم، هذا غير مقبول نحن مع الكيان وليس الأشخاص “.

ومن المقرر أن تنتهي غدا المهلة الثالثة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرياضة لفتح باب الترشح لمنصب رئاسة النصر.