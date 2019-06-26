مصابة بشلل رباعي والبداية من العمل.. مواطنة لـ ” صدى ” : منحوني 40% فمن ينصفني؟

رشيدة المطيري(صدى):

وجهت مواطنة مصابة بالشلل الرباعي، مناشدة عاجلة عبر صحيفة ” صدى ” ، لما تعرضت له أثناء عملها لدى إحدى الجهات.

وأوضحت المواطنة لـ ” صدى ” ، أن ما حدث لها تسبب لاحقا بمضاعفات أدت لإصابتها بشلل رباعي وتنفس صناعي؛ لعجز في عمل الحجاب الحاجز، ما جعلها تحال للتقاعد طبيا وهنا بدأت معاناتها الحقيقية حيث منحها ذلك راتب تقاعدي يمثل 40% من راتبها فقط.

وتسائلت المواطنة بنبرة حزينة: هل بعد هذا العجز عجز؟ لماذا يعامل بعض من تتم إحالتهم للتقاعد افضل منا فيحصلون على أعلى منا وفي حالات أخرى إصاباتها لم تصل لحالة الشلل أي كان نوعه وتستلم ضعف ما تستلم هي من مرتبات التقاعد واصابتهم قد لا تتجاوز قطع في اليد او الرجل او حتى إصابة في إحدى العينين.

وطالبت بإنصافها ومن يشابهها في الحالة برفع حد الراتب التقاعدي إلى 70 % او 80 %؛ لتعيش ما تبقى لها من عمرها حياة كريمه عزيزه لا تستجدي أحد سوى الله عز وجل.

(صدى) تحتفظ بكافة الأوراق الطبية للمواطنة.