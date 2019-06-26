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المجلس العسكري الانتقالي في السودان يرفض استقبال وفد قطري

المجلس العسكري الانتقالي في السودان يرفض استقبال وفد قطري
الخرطوم(صدى):

رفض المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم الأربعاء، استقبال وفد قطري، ومنعه من دخول البلاد.

وتلقى المجلس اليوم، إخطارًا بوصول الوفد القطري إلى السودان دون وجود أي خطوط عريضة أو أهداف محددة لزيارته، لرفض المجلس استقباله ومنعه من دخول الأراضي السودانية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها وفد قطري للإحراج في السودان، إذ رفض المجلس في وقت سابق دخول وفد من دولة قطر للسودان.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 76424 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسن ,, اطردوا نظام الحمارين لايقربكم يجرِبكم ,,

,, لا تقربكم دويلة الفسق والفجور ..

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