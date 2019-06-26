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سدافكو تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

سدافكو تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو ) عن توفر وظائف شاغرة للرجال من حملة شهادة الثانوية العامة.

وقالت إن العمل سيكون بمحافظة الطائف، بمسمى (كاشير – أمين الصندوق)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– أمين الصندوق (كاشير) (Cashier).

مكان العمل:
– محافظة الطائف.

الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة.
3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
4- يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء 2019/06/26، من هنا .


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