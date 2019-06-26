سدافكو تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو ) عن توفر وظائف شاغرة للرجال من حملة شهادة الثانوية العامة.

وقالت إن العمل سيكون بمحافظة الطائف، بمسمى (كاشير – أمين الصندوق)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أمين الصندوق (كاشير) (Cashier).

مكان العمل:

– محافظة الطائف.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

4- يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء 2019/06/26، من هنا .