رئيس وزراء كوريا يكشف كواليس استقبال سمو ولي العهد

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس الوزراء الكوري لي ناكيوت على أنه للمرة الأولى يقابل كبار الشخصيات الأجنبية في المطار؛ حيث أنه حرص على استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مطار سيول.

ولفت إلى أن حفل الاستقبال والمحادثات بين البلدين أٌقيمت بهدف توسع العلاقات بين البلدين والتركيز على البناء والطاقة، ليشمل الرعاية الصحية والدفاع والخدمات العامة والطاقة النووية.

وذكر رئيس الوزراء الكوري أن علاقة البلدين ستتوسع لتشمل جوانب متعددة مثل الطاقة النووية والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الملفت في الزيارة هو توثيق الشعب الكوري للحظة مرور موكب سمو الأمير محمد بن سلمان في الشوارع الرئيسة بالعاصمة الكورية سيئول، لم يخفوا انبهارهم بمنظر الموكب لحظة مروره وبادروا لتوثيق هذه اللحظة وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.