أمريكا : السجن 4 سنوات للداعشية ” أم نوتيلا “

واشنطن(صدى):

صدر حكم على مُجنِدة أمريكية لتنظيم داعش تعرف باسم ” أم نوتيلا ” بالسجن أربعة أعوام وهي من مواليد نيوجيرزي، واستخدمت اسماً مستعاراً هو ” أم نوتيلا ” الذي أصدره القاضي جاك واينستين أقل بكثير من الذي كان يريده المدعون بين 30 و50 عاما.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكلين إن الفترة التي قضتها سيزار في السجن ومدتها 29 شهرا ستُخصم من مدة العقوبة، وفقًا لقناة ” العربية “.

وصدر الحكم في اليوم الثالث من جلسة إجرائية في القضية المستمرة منذ عامين ونصف وأبقاها المدعون بعيدا عن وسائل الإعلام حتى يوم الاثنين.

وتشير وثائق المحكمة الاتحادية في بروكلين إلى أن سيزار اعتُقلت في نوفمبر2016 في مطار كنيدي الدولي بينما كانت تحاول مغادرة الولايات المتحدة وأقرت بالذنب في فبراير 2017 بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

واعترفت باستخدام فيسبوك وغيره من المنصات لتوصيل الأشخاص بأعضاء داعش الذين كانوا سيساعدونهم على السفر إلى أراض يسيطر عليها التنظيم.