حافظي على صحة أسنانك بـ4 مكونات غذائية هامة

أميرة خالد(صدى):

لن تحظى الأسنان وصحة الفم بالأهمية التي تستحقها، إذ تتأثر بشكل كبير بسوء التغذية، لذلك يجب الاهتمام بتناول بعض الفيتامينات للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

وكشف موقع colgate، عن عدة مكونات وعناصر غذائية هامة للحفاظ على صحة الأسنان واللثة وتقويتها، كالتالي:

1- الفسفور

يساعد على تقوية الأسنان وتعزيز صحتها، ويمكنك الحصول عليه من خلال اللحوم والبيض والمكسرات والأسماك بأنواعها، والبقوليات ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة والفواكه المجففة.

2- فيتامين د

له دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الأسنان وتقويتها، ويمكنك الحصول عليه من الحليب وحبوب الإفطار مثل الشوفان.

3- فيتامين C

يعمل على تشكيل الأوعية الدموية والأنسجة الأساسية الأخرى التي تدعم الأسنان، ويمكنك الحصول عليه من الفواكة الحمضية، التوت، الكرنب، والسبانخ.

4- فيتامين A

من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم بشكل عام، خاصة العيون والأسنان، ويمكنك الحصول عليه في اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية.