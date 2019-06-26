أمطار رعدية وأتربة مثارة على 4 مناطق بالمملكة

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تحذيرها من حالات متنوعة بين أتربة مثارة وأمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة.

وأوضحت ” الأرصاد ” في بيان لها، أن الحالة الأولى تتمثل في رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأَضافت أن هذه الحالة تضرب كل من ” منطقة الجوف ” وتشمل كل من ” القريات وطبرجل ” ، بالإضافة إلى ” الحدود الشمالية ” وتشمل “العويقيلة، رفحاء، طريف، وعرعر”، على أن تستمر حتى الواحدة صباح الخميس.

كما أشارت إلى أن الحالة الثانية تتمثل في أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وتتضمن هذه الحالة منطقة ” مكة المكرمة ” وتشمل ” الطائف، العاصمة المقدسة، وميسان ” ، ومنطقة ” عسير ” وتشمل ” أبها، البرك، النماص، بارق، خميس مشيط، رجال ألمع، ومحايل ” ، على أن تستمر حتى الواحدة صباح الخميس أيضًا.