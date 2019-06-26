تفاصيل حريق مبنى ينبع وإنقاذ 3 عوائل

علي القحطاني(صدى):

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، ثلاث عوائل من ثمانية أشخاص احتجزتهم النيران داخل مبنى سكني تجاري.

وصرَّح المتحدث الرسمي للمديرية بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، بأن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا عن حادث حريق في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية، حيث انتقلت الفرق إلى لموقع تساندها فرقة إطفاء من الهيئة الملكية بينبع وبمشاركة الهلال الأحمر والمياه بالكهرباء.

وأضاف: تبين عند الوصول نشوب حريق في المبنى المكون من أربعة أدوار والمكسي بألواح الكلادنج حيث لوحظ انتشار ألسنة اللهب من الواجهة الغربية وتم مباش العمل لتحرير المحتجزين وعددهم ثلاث أسر من ثمانية أشخاص .

وتابع: حيث تمت تم معالجة ست حالات في الموقع من قبل الهلال الأحمر ونقلت أم وطفلتها مختنقتين بالدخان لمستشفى ينبع العام وحالتهما مستقرة وتمت مكافحة الحريق من الداخل وعن طريق سيارة السلالم من الخارج ومنع انتشاره و السيطرة عليه ، كما تم تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات اللازمة .