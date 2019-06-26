وظائف شاغرة في شركة علم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عن توافر وظائف شاغرة في مجال البرمجة، ومجال ضمان الجودة، والتدقيق، وذلك للعمل في الشركة في مدينة الرياض، تحت مسمى وظيفي مسؤول ضمان الجودة، والتدقيق، ومطور جافا، وذلك حسب باقي التفاصيل، والشروط، وطريقة التقديم الموضحة في السطور التالية.

وأشترطت أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص إدارة الجودة، أو إدارة المخاطر، أو نظم المعلومات، والخبرة التي لا تقل عن 3 أعوام، كما ويجب أن تكون عامين على الأقل في ضمان الجودة.

وظيفة مطور جافا

وأن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس، أو الماجستير، في تقنية المعلومات، أو علوم الحاسب الآلي، أو هندسة البرمجيات، أو علوم المعلومات، والخبرة التي لا تقل عن عامين.

مسؤول ضمان الجودة والتدقيق:هنـــــــا.

مطور جافا:هنــــــا.