ترامب: قادة إيران ” أنانيين ” ولا يأبهون بشعبهم
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن عدم وجود مشكلة لديه مع عدم التوصل لاتفاق جديد مع إيران.
وأكد ” ترامب ” في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الوقت لديه مفتوح لمحاولة التوصل لاتفاق، متابعًا لتجمع من المحافظين المتدينين: ” إذا لم يحدث ذلك فلا مشكلة لدي.. الوقت لدي مفتوح “ .
ووصف ” ترامب ” قادة إيران بأنهم سيكونون ” أنانيين ” إذا رفضوا التفاوض، ولا يأبهون بشعبهم.
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الشاعر[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 3 ساعات
لانهم وكلوك تراب ياتراب
هذولا مهب عرب تحلبهم