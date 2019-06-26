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ترامب: قادة إيران ” أنانيين ” ولا يأبهون بشعبهم

ترامب: قادة إيران ” أنانيين ” ولا يأبهون بشعبهم
واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن عدم وجود مشكلة لديه مع عدم التوصل لاتفاق جديد مع إيران.

وأكد ” ترامب ” في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الوقت لديه مفتوح لمحاولة التوصل لاتفاق، متابعًا لتجمع من المحافظين المتدينين: ” إذا لم يحدث ذلك فلا مشكلة لدي.. الوقت لدي مفتوح “ .

ووصف ” ترامب ” قادة إيران بأنهم سيكونون ” أنانيين ” إذا رفضوا التفاوض، ولا يأبهون بشعبهم.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 3 ساعات

لانهم وكلوك تراب ياتراب
هذولا مهب عرب تحلبهم

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