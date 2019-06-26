بعد الحكم على عشماوي بالإعدام .. مصر تعيد محاكمته

القاهرة(صدى):

أعاد القضاء المصري محاكمة الإرهابي المصري هشام عشماوي أمام القضائ العسكري بعد أن تسلمته السلطات في مصر من ليبيا نهاية الشهر الماضي.

ويواجه ” عشماوي ” تهم ” تنفيذ عمليات إرهابية ” ضد قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى 5 تهم أخرى.

ومن المقرر أن يحاكم عشماوي على ذمة خمس قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابيا، وتتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى مقتل 54 من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

وقضت محكمة عسكرية مصرية غيابيا عام 2017 على عشماوي بالإعدام بسبب تورطه مع ” أنصار بيت المقدس ” في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية – الليبية.