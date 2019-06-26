بالفيديو.. الإعلامية لمى سعود ترد على اتهامها بخدش الحياء : ” يتركون المواضيع المهمة “

علي القحطاني(صدى):

علقت الإعلامية السعودية لمى سعود على اتهامها بخدش الحياء، بسبب نشرها لمقطع فيديو تطالب فيه الرجال بحلق شعر الإبطين كنوع من أنواع النظافة الشخصية.

وقالت لمى: ” الموضوع هادا اللي أثار ضجة.. وأنا اللي أشوف إنه أتفه بكتير من إنه يصير ضجة لأنه في مواضيع كتير أنا حكيت فيها مفيدة ما أثارت ضجة مع الأسف “.

وأضافت: ” الإعلاميين أنواع في مطبلين وفي ملقنين وفيه مثبتين.. وأنا اللي متابعيني من زمان على mbc والراديو يعرفون إني من المثبتين وما أخاف في الله لومة لائم.. لأن أي شي عندي سواء يشوفوا تافه أو غير تافه أقوله لأنها وجهة نظري “.

وتابعت : ” للأسف السوشال ميديا صار يركز على التفاهات ويتركون المواضيع المهمة.. يعني أنا موضوعي لما اتكلمت فيه ما كنت أتخيل إنه يتعدى السناب شات وإنه سالفه وتنتهي “ .