غضب من أهالي العيص لإغلاق صحي أميرة

نايف السالم(صدى):

أعرب عدد من الأهالي عن استنكارهم، لإغلاق مستوصف أميرة الصحي في محافظة العيص بالمدينة المنورة.

وأكد الأهالي عبر وسم ” إغلاق صحي أميرة كارثة إنسانية ” ، أن المستوصف يخدم سكان القرى المجاورة وكبار السن.

وناشد الأهالي، خادم الحرمين وسمو ولي العهد حفظهما الله، بالتدخل لحل هذه المشكلة وإعادة فتح المركز مرة أخرى.

وفوجئ الأهالي، بدمج مركز أميرة الصحي وتحويله لمركز صحي آخر على مسافة 35كم، فيما قال شيخ أحد القبائل أن معايير الدمج من وزارة الصحة لا تنطبق على هذا المركز.