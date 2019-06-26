الغذاء والدواء: زيادة الجرعة وخلط الأدوية يؤدي إلى الوفاة

علي القحطاني(صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مخالفة تعليمات الطبيب والصيدلي أو استخدام الأدوية الوصفية دون وصفة طبية قد يكون أخطر مما تتوقع.

وأشارت إلى أن هناك 4 أمور قد تسبب الإدمان أو الوفاة، وهي زيادة الجرعة: الاستخدام المنتظم للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية يؤدي إلى اعتياد الجسم عليها، ما يستدعي زيادة الجرعة للحصول على التأثير نفسه والذي قد يؤدي للوفاة.

وكذلك خلط الأدوية إذ أن خلط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع الأدوية الأخرى وخاصة أدوية الاكتئاب، مثل البنزوديازيبينات إضافة إلى الكحول يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي والموت.

واختلاف التراكيز، فالأدوية التي تباع بطرق غير نظامية تختلف في قوتها وتأثيرها علں حسب نقائها وغالبا ما تخلط مع مواد مهلوسة ومجهولة بنسب مختلفة.

وأخيرًا، الحالة الصحية: المستخدمون الذين يعانون من أمراض، مثل فيروس نقص المناعة المكتسب (الأيدز) ومرضى الكبد والسكري وأمراض القلب في خطر أكبر عند التعرض لجرعة زائدة

أمثلة على أشهر الأدوية التي يساء استخدامها: الكودين، المورفين، الديازيبام، الإمفيتامين، ألبرازولام.