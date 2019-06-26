العثور على ” مفقود بقعاء ” متوفى في منطقة رملية

علي العنزي(صدى):

تمكن فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ، من العثور على ” مفقود بقعاء ” المختفي عن منزله منذ ثاني أيام عيد الفطر، متوفى في منطقة نفود، بعد رصد سيارته أمس.

ووُجدت السيارة عالقة في منطقة رملية شمال منطقة حائل؛ حيث باشرتها شرطة مدينة بقعاء، واتخذت الإجراءات الرسمية حيالها.

وشارك فريق أنجاد التطوعي في عملية البحث عن مفقود بقعاء بأربعين عضوًا، وطيارين شراعيين، وأربع جولات بحث، خلال ١٢ يوماً حتى تمكنوا من العثور عليه.