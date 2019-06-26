العثور على ” مفقود بقعاء ” متوفى في منطقة رملية
تمكن فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ، من العثور على ” مفقود بقعاء ” المختفي عن منزله منذ ثاني أيام عيد الفطر، متوفى في منطقة نفود، بعد رصد سيارته أمس.
ووُجدت السيارة عالقة في منطقة رملية شمال منطقة حائل؛ حيث باشرتها شرطة مدينة بقعاء، واتخذت الإجراءات الرسمية حيالها.
وشارك فريق أنجاد التطوعي في عملية البحث عن مفقود بقعاء بأربعين عضوًا، وطيارين شراعيين، وأربع جولات بحث، خلال ١٢ يوماً حتى تمكنوا من العثور عليه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76412 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده ,, آمين ,,
,, ومشكورين يافرق البحث ، عظم الله اجركم ,,