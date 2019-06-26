3 خدمات رئيسية يقدمها برنامج ” البناء المستدام “

عادل الحربي(صدى):

كشف ماجد الحقيل وزير الإسكان، اليوم الأربعاء، عن مميزات خدمة ” البناء المستدام ” التي تساعد في ضمان الحصول على منزل بجودة عالية ومناسب للمواصفات المطلوبة.

وأوضح ” الحقيل ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن منصة ” البناء المستدام ” تعمل على فحص المنزل وتأكيد جودته، ناصحًا بالإقدام على هذه المنصة قبل شراء أي منزل أو وحدة سكنية.

وقال ” قرار تملك المنزل قرار مهم لكل أسرة، وندرك من جانبنا بأن جودة المنزل أمر مهم للمواطن، لذا أوجدنا جهة موثوقة لفحص المنزل وتأكيد جودته، ننصحك قبل الإقدام على الشراء بزيارة منصة (البناء المستدام) والاستفادة مما توفره من خدمات كفحص المباني الجاهزة “.

كما أشار ” الحقيل ” إلى أن برنامج ” البناء المستدام ” يوفر 3 خدمات رئيسية للراغبين في التملك، وهي ” فحص جودة البناء، فحص المباني الجاهزة، وتقييم استدامة المباني “.

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