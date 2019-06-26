الإعلامي النشوان يتراجع عن اعتزاله ويوضح الأسباب

علي القحطاني(صدى):

أعلن الإعلامي عمر النشوان، اليوم الأربعاء، تراجعه عن الاعتزال موضحًا الأسباب في هذا التراجع.

وقال ” النشوان ” عبر حسابه على ” تويتر ” : سائني جداً كيف استغل الاعلام المعادي لبلادي خبري وسيسه على نحو ما تشتهي اهواءهم “، متابعا : ” لم ولن اكون في يومٍ ما خنجراً مسموماً في خاصرة بلادي حتى وان كان على حساب نفسي “.

وأضاف: ” السبب الاخر هو انتم بكرمكم ولطفكم ونبلكم ولاهي غريبة على ابناء وبنات شعبنا العظيم الإلتحام وقت الشدائد ، صحيح ضاقت الدنيا علي بما رحبت ولكن كبرت بعيني بعد مشاهدتي وقفتكم وإلتحامكم ونصركم للمظلوم ، امنت بأنه لن يضيع لي حق وانا بين هذا الشعب العظيم ، احبكم والله اني احبكم “.

واستكمل: ” أنا معكم بس اشروا وبتلقوني أول الصفوف ، ثابتون وباقون مستمد قوتي منكم وبدعمكم “.

وتابع : ” واعتذر اذا تلفظت بألفاظ لسيت مني ولا منكم .. واعتذر حتى لمن ظلمني فالشكوى لغير الله مذله “.