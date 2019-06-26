الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين في العقبة وسقوط عشرات القتلى

فهمي محمد(صدى):

شهدت شمال محافظة الجوف اليمنية، اليوم الأربعاء، عدد من الاشتباكات بين عناصر مليشيات الحوثي والجيش اليمني، مما أسفر عن مقتل عدد من الحوثيين.

وأكد مصدر بالقوات المسلحة اليمنية، أن مجموعة من عناصر الحوثي الإرهابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش في منطقة جبهة العقبة، قبل أن تندلع الاشتباكات بينهما، وسقط عدد من الحوثيين بين قتيل وجريح.

وأضاف أن بعض من العناصر الإرهابية لاذت بالفرار من نيران الجيش اليمني بعدما تأكدوا من فشل مخططهم.

وعلى الفور، ردت مدفعية الجيش اليمني على تلك المحاولة بقصف تجمعات للملشيات الإرهابية في العقبة، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين.

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