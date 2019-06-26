المرور : انتبه وكن مستعدًا لأي أمر قد يفاجئك على الطريق

نايف السالم(صدى):

أكد المرور، اليوم الأربعاء، على أنه يجب على قائد المركبة أثناء القيادة الحفاظ على تركيزه وأن يكون مستعدًا لأي أمر قد يفاجئه على الطريق.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : انتبه وكن مستعدًا لأي أمر قد يفاجئك على الطريق مثل ” انخفاض السرعة – حيوانات عابرة 0 عبور المشاة – تغيرات الجو – صيانة على الطريق.

وفي وقت سابق أكد المرور على أن استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية.