قطر ذات الوجهين.. هجوم على الترفيه بالمملكة وإحياء حفلات موسيقية بالدوحة

نايف السالم(صدى):

سلَّط النظام القطري كل أذرعه الإعلامية؛ للهجوم وتشويه صورة المملكة بعد الطفرة التي أحدثتها الهيئة العامة للترفيه.

ومنذ أن و تولى المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة، وكان هناك خطة طويلة الأمد للفعاليات الترفيه والمسابقات الدينية وكذلك الحفلات الغنائية.

وانتقدت الأذرع الإعلامية القطرية، إحياء أكبر الفنانين العرب الحفلات الغنائية في المملكة، إلا أنه يبدو أن قطر أُعجبت بما حدث في المملكة وقررت تقليده.

وعلى غرار المملكة، أعلنت وكالة الأنباء القطرية ان الدوحة ستستضيف مجموعة من الحفلات الموسيقية والترفيهية والتي تضم أبرز نجوم الموسيقى العالمية وفن الكوميديا والغناء، ضمن موسم الصيف في قطر؛ لتقديم رزنامة حافلة بالترفيه والموسيقي.

من جانبه، علّق المستشار تركي آل الشيخ على الأمر، بالقول: طبعا حساباتهم وقنواتهم جالسة تهاجم اللي يحصل عندنا، لا تعليق، طيب على الأقل غيروا اسم الروزنامة ” .

و نشر تغريدة أخرى سخر فيها من القطري عبد الله العذبة، أرفق فيها مقطع فيديو ساخر، قال فيها: “ أتوقع لو يسويها العذبة في الترفيه في قطر، بيولع الترفيه هناك ” .

يذكر أن هذا الأمر لم يكن الوحيد الذي قلّدت فيه الدوحة الرياض، فقد تحدث النظام القطري عن إطلاق منصة ” أبشر ” لتسهيل الخدمات على الموظفين على غرار منصة ” أبشر السعودية ” التي لا طالما انتقدوها.

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