” العمل ” تطلق برنامج ” رائد ” لتمكين ذوي التوحد

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج ” رائد ” ؛ لتمكين الشباب ذوي التوحد، وذلك ضمن سعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح الوزارة في بيان لها، أنه سيتم إطلاق برنامج ” رائد ” يهدف إلى زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، كما يندرج ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني.

كما أشار البيان إلى سعي الوزارة لتذييل كافة العقبات وتسخير الإمكانيات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تيسير دمجهم في المجتمع والتوعية بحقوقهم، بالإضافة إلى خلق منظور اجتماعي إيجابي من خلال برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة.

وعن طريقة التسجيل، لفتت إلى أنه سيتم إطلاق برنامج ” رائد ” لأول مرة من خلال رابط تسجيل يتم فيه تعبئة البيانات المطلوبة للشباب ذوي التوحد الراغبين في التسجيل، موضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية للمسجل في حال استكمال المعلومات للالتحاق بالبرنامج التدريبي.

وأضافت أنه سيتم تدريب الملتحقين بالبرنامج من الشباب ذوي التوحد من خلال ورش مهنية لمدة 3 أشهر وغالبًا ما ستكون منتهية بالتوظيف، وستستمر المتابعة لما بعد التوظيف لمدة لا تقل عن ٦ أشهر.