” فلبينية ” تضع محرز في مأزق قبل مواجهة السنغال

ماجد محمد(صدى):

يواجه لاعب الجزائر رياض محرز فضيحة من العيار الثقيل قبل مواجهة منتخب بلاده للستغال في بطلو أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وقالت صحيفة ” صن ” أن مربية أطفال فلبينية تدعى كاتالنيا فيليبينو ” كاثي ” ، رفعت دعوى قضائية ضد النجم الجزائري، لعدم دفعه مستحقاتها المقدرة بـ3612 جنيه إسترليني، نظير رعايتها لابنتيه.

وأوضحت ان الحكم في القضية صدر هذا الأسبوع، وجاء في صالح ” كاتي ” ، إذ أمر القاضي بأن يدفع لها محرز أجرها، البالغ 3612 جنيها إسترلينيا، إضافة إلى تعويض قدره 150 جنيها إسترلينيا.

ويعتبر المبلغ المذكور يعادل أجر ساعة تقريبا من راتب محرز الأسبوعي في نادي مانشستر سيتي، حيث يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني.