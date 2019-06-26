غدًا.. طقس شديد الحرارة يضرب معظم مناطق المملكة

الرياض(صدى):

كشف عبدالعزيز الحصيني خبير المناخ، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل طقس غدًا الخميس، مؤكدًا أنه سيكون شديد الحرارة على معظم المناطق.

وقال ” الحصيني ” إن درجة الحرارة غدًا ستتراوح ما بين 44 إلى 47 درجة مئوية في معظم المناطق بالرياض ومكة والقصيم.

وأضاف أن الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية بالقرب من شمال الشرقية والصمان والمدينة، كما ستتراوح بين 39 إلى 44 درجة مئوية في حائل والجوف وتبوك ونجران وجازان.

وأشار إلى أن المصائف ستسجل من 25 إلى 33 درجة مئوية، محذرًا من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة.

اقرأ أيضًا: