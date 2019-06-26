ولي العهد في كوريا.. تدشين أضخم استثمار سعودي في كوريا الجنوبية

نايف السالم(صدى):

حضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، اليوم الأربعاء، تدشين مشروع توسعة مصفاة النفط ” إس-أويل ” بحضور رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية، سونج يونمو.

وتبلغ قيمة التوسعة نحو 6 مليارات دولار، وسينتج عنها تحويل الزيت الخام إلى منتجات كيماوية ذات قيمة عالية، وتقع التوسعة على مساحة 485 ألف متر مربع في مدينة أولسان الكورية.

وبدأ مشروع التوسعة في يوليو 2015 واستغرق 36 أسبوعا، كما تحتوي التوسعة على مجمع لتطوير مخلفات التكرير، ومجمع لإنتاج مشتقات الأوليفينات.

وتعتبر ثالث أكبر مصافي النفط في كوريا الجنوبية، تملكها شركة ” أرامكو فيما وراء البحار في بي ” التابعة لأرامكو السعودية، وبدأت أرامكو السعودية الاستثمار فيها عام 1991.

وتضاعفت الطاقة التكريرية للمصفاة من 90 ألف برميل إلى 669 ألف برميل في اليوم منذ استثمار أرامكو السعودية فيها، فيما تطبق مصفاة إس أويل تقنيات تعتمد على براءات اختراع طورت في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتنتج المصفاة جميع المنتجات البترولية، التي يتم توزيعها في 30 دولة حول العالم.