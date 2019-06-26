الحقيقة وراء تساقط الشعر وأسبابه

أميرة خالد(صدى):

يعد تساقط الشعر من الأزمات الكبيرة التي تواجه البعض في مختلف المراحل العمرية، مما يدفعهم لإرتداء القبعة لإخفاء ذلك التساقط.

ويعتقد البعض أن ارتداء القبعة يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر، إلا أن الخبراء أكدوا أن العامل الرئيسي لتساقط الشعر يرجع إلى الوراثة، وارتداء القبعة لا يؤثر نهائيًا.

وأضاف الأطباء أن الصلح يبدأ وراثيًا بحساسية تسمى بـ “ديهيدروتستوستيرون”، وتظهر في فروة الرأس وأيضًا في أماكن أخرى من الجسم، مما تتسبب في ضعف بصيلات الشعر.

وأكمل الأطباء أن علاجات تساقط الشعر تعمل على منع نمو هذا الهرمون، مما يؤدي لعدم استجابة الشعر له ويقل تساقطه.

واتفق الخبراء أن سحب الشعر بشدة يعد من أبرز أسباب تساقط الشعر مما يؤثر على بصيلات الشعر ويسبب تساقطه على مدار سنوات.