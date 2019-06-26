مليونير يطلب دٌمية جنسية بمواصفات زوجته السابقة خوفا من طمع النساء

أميرة خالد(صدى):

أقدم مليونير على محاولة شراء دٌمية جنسية مشابهة لزوجته السابقة التي تركته بعد 35 عاماً من الزواج .

وبعث المليونير ، رسالة إلى متجر ” Hush Hush ” الخاص بالسلع الفاخرة يطلب من خلالها تمكينه من دمية جنسية بمواصفات معينة.

وأكد المليونير أن زوجته تركته بعد 35 عاما من الزواج، قائلا في رسالته، ” لا يمكنني قبول فكرة مقابلة امرأة أخرى والعيش معها ” ، مشيرا إلى أنه يخشى من أن تطمع النساء الأخريات بأمواله فقط.

حيث يعتقد المليونير أن الدمية الجنسية التي ستكون بشكل ومواصفات زوجته السابقة ستحل مشكلته، وقد أخبر متجر السلع بأن لديه ” المئات من الصور التي يمكن أن تكون نموذجا للدمية الجنسية ” .

وقال المليونير في رسالته إن أهم شيء في الدمية الجنسية هو شعرها، الذي يجب أن يكون بنيا كشعر زوجته، ويفضل أن يكون حقيقيا.