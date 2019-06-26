  • الأربعاء 26

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. رئيس جمهورية كوريا يقيم مأدبة غداء تكريماً لسمو ولي العهد

بالفيديو.. رئيس جمهورية كوريا يقيم مأدبة غداء تكريماً لسمو ولي العهد

بالفيديو.. رئيس جمهورية كوريا يقيم مأدبة غداء تكريماً لسمو ولي العهد
سيول(صدى):

أقام فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في القصر الأزرق الرئاسي اليوم، مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقبيل المأدبة، صافح فخامة رئيس جمهورية كوريا، الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، فيما صافح سموه أعضاء الحكومة الكورية، وكبار المسؤولين في الشركات.
ثم عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 76405 ] نشر منذ 15 دقيقة

باالصحة والعافيه ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *