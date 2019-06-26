بالفيديو.. رئيس جمهورية كوريا يقيم مأدبة غداء تكريماً لسمو ولي العهد

سيول(صدى):

أقام فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في القصر الأزرق الرئاسي اليوم، مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقبيل المأدبة، صافح فخامة رئيس جمهورية كوريا، الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، فيما صافح سموه أعضاء الحكومة الكورية، وكبار المسؤولين في الشركات.

ثم عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.