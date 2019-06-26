انفجار غازي في فيينا يسفر عن عشرات المصابين.. والإطفاء: أشبه بالقنبلة (فيديو)

فيينا(صدى):

شهدت العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الأربعاء، انفجار كبير في أحد المباني السكنية بسبب الغاز، ما أسفر عن إصابة أكثر من 12 شخصًا.

وانهارت عدة طوابق في المبنى تاركة حفرة في ارتفاع ثلاثة أو أربعة طوابق في الجزء الأمامي من المبنى.

وقالت شرطة فيينا إن شخصين على الأقل قد أصيبا بجروح خطيرة، مع إصابة 10 آخرين على الأقل بجروح طفيفة.

ولم يتضح ما إذا كان أحد المباني أو مبنيين قد تأثر، إذ كان الشارع مغطى بالغبار والحطام الصغير.

وأضاف متحدث باسم فرقة الاطفاء ” كما لو كانت قنبلة انفجرت داخلها ومزقت حفرة ضخمة في الواجهة ” .

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع بعد وقت قصير من الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي ووصفته بأنه انفجار غاز مشتبه به.

وذكرت خدمة الإسعاف في فيينا في وقت سابق أن هناك أربع إصابات خطيرة، لكن الشرطة عدلت العدد إلى اثنين.

وقال متحدث باسم فرقة الاطفاء لها ارقام مماثلة لكنها لم تستبعد وقوع الوفيات بعد.

وتم إغلاق الطرق القريبة أثناء حضور رجال الشرطة والإطفاء والإنقاذ إلى الموقع.