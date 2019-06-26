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وظيفة شاغرة للجنسين في شركة ندى للألبان

وظيفة شاغرة للجنسين في شركة ندى للألبان
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي ” ندى ” ، باب التقديم على وظيفة شاغرة في الخبر، للرجال والنساء.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى ” أخصائي مشتريات ” ، لحملة البكالوريوس حديثي التخرج في تخصص ” إدارة الأعمال ” ، وذلك بعقد دائم عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأضافت أنه يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ” رجال أو نساء ” ، وحاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص ” إدارة الأعمال ” ، حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة.

كما أشارت إلى أن الوظيفة توفر عدة مزايا، منها ” راتب شهري 6000 ريال، مكافأة سنوية، بدل سيارة، وبدل سكن ” ، لافتة إلى أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء من خلال الرابط التالي هنـــــــا .


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