هواوي: شبكة الجيل الخامس لم تتأثر بالعقوبات الأمريكية

وكالات(صدى):

كشفت مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، عن عدم تأثر أنشطتها المرتبطة بشبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5جي) بالعقوبات الأمريكية الأخيرة.

وقال نائب رئيس المجموعة، كين هو: ” بإمكاني القول للجميع هنا إن حلولنا الحالية المرتبطة بتكنولوجيا 5جي لم تتأثر إطلاقًا بالعقوبات ” .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي : ” بالنسبة للعقود التي وقعناها وتلك التي سنوقعها مستقبلًا، يمكننا ضمان تزويد زبائننا بالشبكة بشكل كامل ” .

وتابع أن ” هواوي استثمرت أربعة مليارات دولار في شبكات الجيل الخامس ولن تتغير استراتيجيتنا الاستثمارية في المرحلة المقبلة “ .

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بقية الدول لحظر معدات هواوي من شبكاتها، خصوصًا في ما يتعلق بإطلاق شبكات ” 5جي “ الفائقة السرعة، في مشروع عالمي يتوقع أن تضطلع هواوي بدور رائد فيه.

وأوضحت هواوي أنها وقعت 50 عقدًا تجاريًا لإطلاق شبكات الجيل الخامس مع غالبية الزبائن الأوروبيين، وأنها ستواصل المحافظة على الاستثمارات أو حتى ستزيدها في هذا المجال.