جريمة بشعة.. قتل حماه بسبب صورة ابنته العارية

القاهرة(صدى):

استمعت نيابة القاهرة، إلى أقوال متهم بقاتل حماه بعد أن قررت المحكمة تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وقال المتهم في أقواله المثيرة للجدل: ” رحت بيت حمايا عشان اشتكي له من تصرفات بنته وأثناء حديثنا قالي أنت غلطان رغم إن بنته هي اللي غلطانة وساعتها محستش بنفسي وكان معايا مطواه ضربته بيها “.

ولفت إلى أنه عثر على صورة ” سيلفى ” لزوجته في هاتفها المحمول وهى بملابس غير لائقة قائلا: ” مراتي متصورة سيلفى بملابس عارية ” ، فعاتبتها على تلك الصورة ونشبت بيننا مشادة كلامية.

وتوجه لمنزل والدها لمعاتبتها وإعادتها لشقتها إلا أن والدها تعدى عليه بالسب، فنشبت مشاجرة بينهما أحضر على أثرها المتهم سلاح أبيض، وطعن به حماه .