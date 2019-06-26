” رانيا يوسف ” في الجيم: التمرين يعالج التوتر والضغط

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عبر حسابها على ” فيس بوك ” مقطع فيديو لها من داخل الجيم، وهي تمارس بعض التمارين الرياضية.

وعلقت باللغة الإنجليزية قائلة إن التمرين مهم جدا بالنسبة لها، فهو علاج للتوتر أو الضغط، وإذا شعرت بذلك فإنها تتوجه إلى الصالة الرياضية “.

ويذكر أن رانيا يوسف اعتادت الفترة الماضية نشر ما يتعلق بتفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي من حين لآخر، كما أثارت جدلًا كبيرًا بسبب ملابسها المثيرة التي حضرت بها عددا من الحفلات الفنية.