” برق ” .. خدمة من الكهرباء لإيصال التيار في 9 أيام فقط

علي القحطاني(صدى):

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، خدمة ” برق ” لتختصر إجراءات عديدة؛ لتضمن إيصال الكهرباء إلى كل مشترك سكني أو تجاري جديد خلال تسعة أيام فقط من يوم طلبه للخدمة.

وأشارت الشركة في تقري لها، إلى أن خدمة ” برق ” تقام بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال ” تيسير ” لتُسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم.

ويجري الآن تعميم الخدمة على مناطق المملكة كافة خلال الأشهر القليلة المقبلة وَفْقًا للاستعدادات الفنية للشركة، بعد أن بدأ تطبيقها في الرياض أولًا، ثم في مناطق حائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية على التوالي، على أن يتم تطبيقها تباعًا في مدن المملكة ومحافظاتها المختلفة.

من جهة أخرى قامت الشركة السعودية للكهرباء بتحديث تطبيق ” الكهرباء ” في نسخته الجديدة، الذي يعد بوابة المشترك لخِدْمات الشركة الكثيرة، التي تتضمن خدمة التعرف على تاريخ القراءة المقبلة لعداد المشترك، الذي تصدر الفاتورة بعده بستة أيام فقط الأمر الذي يُمكّن المشترك من معرفة تاريخ قراءة العداد وتوقع موعد صدور الفاتورة المقبلة.

كما تتيح النسخة المحدثة إمكانية استعراض الفواتير السابقة بصيغة (PDF)، وتضمن الخصوصية بمعايير أمان جديدة، مع تصميم جديد للواجهة الرئيسة يُسهم في تيسير استخدام التطبيق.