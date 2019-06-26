مستشفى قوى الأمن بالرياض يعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال أو النساء بمسمى مساعد مكتب (Office Assistant) لحملة الثانوية كحد أدنى.

وأشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مهارات مكتبية (طباعة، تصوير، استقبال مكالمات)، معرفة باستخدام معدات وأنظمة المكاتب.

بالإضافة إلى إجادة اللغة العربية والإنجليزية، مهارات في التواصل، ويفضل من لديهم خبرة أو معرفة جيدة باستخدام الحاسب الآلي.

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