سيدة لم تتمكن من حمل صدرها بسبب مرض نادر

لندن(صدى):

تعرضت سيدة تايلاندية إلى حالة مرضية نادرة، تتسبب في تضخم صدرها بشكل يومي وبطريقة غريبة جدًا منعتها من ممارسة حياتها اليومية.

وبدأت القصة، عندما لاحظت السيدة لام فراي سي نوان صاحبة الـ46 عامًا، تضخم صدرها بشكل يومي حتى أنه أصبح ثقيلًا جدًا، ويمنعها من الحركة الطبيعية حتى استعانت بالعصا للمشي.

وأوضحت صحيفة ” دايلي ميل ” البريطانية، أن السيدة لام فراي بدأت في الشعور بألم متواصل في الضهر والكتفين والرقبة بالتزامن مع تضخم صدرها، إذ أظهر التشخيص الطبي أن المشكلة ترتبط بمرض نادر يسمى ” العملقة ” .

وقال التقرير الطبي أن هذا المرض يظهر غالبًا بعد الحمل في حالة من أصل 100 ألف، وتبدأ المشكلة في ثلثي الحالات خلال الفصل الأول من الحمل، وفي حال عدم تلقي العلاج المناسب تحدث المضاعفات، ولكن من الممكن حل المشكلة بعملية جراحية.