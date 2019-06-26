توفر وظائف إدارية شاغرة بالوطنية للتأمين في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين عن توفر وظائف إدارية شاغرة في مدينة (جدة) لحديثي التخرج من حملة الدبلوم أو البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو التقنية بالمسميات والمتطلبات التالية:

موظف رعاية العملاء (Clients Care Officer)

الوصف الوظيفي: إجراء المكالمات الصادرة المتعلقة بالعملاء والدراسات الاستقصائية ومتابعة الحالات والتعامل مع الشكاوي والقضايا المعينة للممثلي مركز الاتصال، بالإضافة إلى تزويد العملاء بالمعلومات عن المنتجات والخدمات.

موظف مكتب الاستقبال (Front Desk Officer)

الوصف الوظيفي: الرد على البريد الإلكتروني للعملاء وحل الشكاوي في الوقت المناسب، بالإضافة إلى الرد على الاتصالات وتوجيه المكالمات إلى الأشخاص المعنيين والاحتفاظ بسجل المكالمات المستلمة وزيارات العملاء.

ويبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1440/10/23هـ (الموافق 2019/6/26م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط هنــــــا .

يٌشار إنه بدأت الشركة الوطنية للتأمين أعمالها بالمملكة العربية السعودية في الربع الثاني من العام 2010م معتمدة على خبراتها التي توارثتها من شركة التأمين الوطنية السعودية والمسجلة في مملكة البحرين وتمارس أعمال التأمين بالسعودية منذ العام 1975 م .