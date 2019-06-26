السوق المالية تنظم تملك المستثمرين الأجانب حصصا بالشركات المدرجة

عادل الحربي(صدى):

تزامناً مع اعتماد التعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة بالسوق المالية ، أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية، اليوم (الأربعاء)، قراراً بتعديل فقرة في إحدى مواد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية.

وعُدّلت الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة (أ) في المادة 14 والفقرة الثانية من البند (ثالثاً) في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين لتكون بالنصّ التالي: ” لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر ” .

وتمثّل التعديل في إضافة الجملة التالية على الفقرتين: ” فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة ” ، وذلك في إطار تطوير السوق بما يضمن رفع جاذبيتها وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تحقيقاً لأهداف برنامج ” تطوير القطاع المالي ” أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وكانت هيئة السوق المالية قد طرحت التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب لإبداء الرأي خلال فترة استطلاع مرئيات العموم، وأكدت أنها راعت جميع مقترحات المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة وملاحظاتهم.